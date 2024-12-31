Beşiktaş'ta Sakattan Ameliyat Yapıldı

Spor

Beşiktaş'ta genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda geçirdiği sakatlık sonucunda sağ ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtilerek, "Emrecan Terzi'ye, sağlık kurulu başkanımız Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı. Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.