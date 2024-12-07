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Beşiktaş'ta Savaş Sözleri

Serdar Topraktepe, Fenerbahçe'ye karşı galibiyetin önemini vurguladı. Takım savaşmaya söz verdi.

07.12.2024 23:04
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- Serdar Topraktepe: "Bu maçta savaşacağımıza söz verdik"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe:

"Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçından önce oyuncuların sahada savaşmak için söz verdiğini söyleyerek, gerekli mücadeleyi gösterdiklerini ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş camiasının buna ihtiyacı vardı"

Fenerbahçe karşısında kazanmanın hem camia hem de takım için çok önemli olduğunu söyleyen Topraktepe, "Akıllı oynamak zorundaydık. Benim 3 oyuncum sezon başından beri az oynayan oyunculardı. Gedson'u öne çıkararak dinamizmi artırıp arkada da sıkı durup geçişlerle gol aradık. Aslında Beşiktaş her zaman önde oynar ama bugün öyle yapmadık. Bugün kazama ihtiyacımız vardı. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yaptık. Golü bulduktan sonra da Fenerbahçe ileriye uzun boylu oyuncular koydu. Ndour'u ve Musrati'yi geri çektik kafa toplarında sıkıntı yaşamamak için. İki takım da çok iyi mücadele etti. Birbirine oynama imkanı vermedi geçişlerde. Onlar da biz de pozisyon bulduk. Beşiktaş camiasının buna ihtiyacı vardı. Oyuncularıma maçtan önce de söyledim; onlar yetenekli. Bunu mücadele ile pekiştirmek gerekiyordu. Bu maçta savaşacağımıza söz verdik. Tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti" ifadelerini kullandı.

Alex Oxlade-Chamberlain'in performansı hakkında da konuşan Serdar Toprakteğe, "Kariyerini kimse tartışamaz. Büyük bir oyuncu. Sakatlıklar geçirdi. Uzun zamandır süre almadı. Kampa da gidemedi. Ben onunla her zaman diyalog halindeydim. Dedim ki Hatayspor maçında 15 - 20 dakika süre vereceğim sana. Girdiği iki maçta da pozitif şeyler yaptı" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız"

Geçtiğimiz sezondan bu yana yaşanan teknik direktör değişimlerinin ardından 3. kez takımın başına geçen Topraktepe, Beşiktaş camiası içinde 31. senem. Bütün oyuncularla diyaloglarım çok iyi. Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Beşiktaş'ın her zaman içindeyim" cümlelerine yer verdi.

Başarılı çalıştırıcı, hakem Mehmet Türkmen'in maça etki etmediğini ve iyi bir yönetim sergilediğini de sözlerine ekledi.

"Taraftar bugün sahada mücadele gördü"

Gerek statta gerekse ekranları başında kendilerini destekleyen tüm taraftarlara teşekkür de eden Serdar Topraktepe, "Taraftarlarımız bugün herkesi destekledi. Çünkü sahada mücadele gördüler. Giren her oyuncumuz taraftarımızın takdirini topladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Serdar Topraktepe, Teknik Direktör, Fenerbahçe, Beşiktaş, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

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