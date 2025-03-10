Beşiktaş'ta Tek Değişiklik - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Tek Değişiklik

Beşiktaş\'ta Tek Değişiklik

Solskjaer, Gaziantep FK ile oynanan maçta Kayserispor karşısındaki 11'ine tek değişiklik yaptı.

10.03.2025 20:53
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK karşısında son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre tek değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'a görev verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısına; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.

Gabriel Paulista 106 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista Gaziantep FK müsabakasında tam 106 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Tel Aviv maçında forma giyen Paulista, tendon yırtığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Karşılaşmanın takım kadrolarını Ece Tekmen duyurdu

Müsabaka öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tayyip Talha Sanuç, Gaziantep FK, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Tek Değişiklik - Son Dakika

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