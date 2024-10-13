Beşiktaş\'tan Farklı Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor'u 52-27 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 23-7 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 52-27 kazandı.
Öte yandan, 25. dakikada meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle karşılaşma 8 dakika durdu.
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