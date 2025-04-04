Beşiktaş'tan Hakem ve Ceza Tepkisi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Hakem ve Ceza Tepkisi

Beşiktaş, Göztepe'ye elendiği maç sonrası hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını eleştirdi.

04.04.2025 01:46
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek elenen Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Orhan Özalp, kulüp başkan Serdal Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaya ve müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özalp, "Başkanımız Serdal Adalı'nın burada yaptığı her satırı gerçeklerle ve doğrularla dolu bir konuşmanın, öncelikle gündüz açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları neticesinde başkanımıza verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası, sonrasında bugün futbol adına yaşananlarla diyeti ödetildiği için karşınızdayız. Riva'dan dizayn edilmiş bir lig, dizayn edilmiş bir kupayla devam ediyor. Ön yargılı bir hakemle, takımımızın elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen 35. dakikadan itibaren hakemin aldığı kararlar neticesinde yapabileceğimiz bir şey futbol adına maalesef kalmamıştır." diye konuştu.

Özalp, müsabakada Atilla Karaoğlan'ın 35. dakikadan itibaren ilk yarının sonuna kadar süren oyunda verdiği iki kararın gidişatı değiştirdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Hakem, birincisi Tayyip Talha'nın kırmızı kart pozisyonunda rakip oyuncu topa sahip olmadığı halde topa sahip olma olasılığını Göztepe lehine takdir edip kırmızı kart vermiştir. İkincisi de devre arasına dakikalar kala 2-1 önde girme imkanımız elimizden alınmış, Gedson'a yapılan müdahale ceza sahası dışında başlamış ancak birleşik hareket olduğu için net penaltı olmasına rağmen hakem bu şekilde karar vermemiştir. Maçın senaryosunu ve ikinci yarıdaki stratejimizi baştan aşağı değiştirecek bu kritik kararlar maçın sonucunu tayin etmiştir. Pozisyonda hakem doğru karar vermediği gibi VAR da adeta uyuya kalmış ve VAR kayıtlarının acilen açıklanmasını istiyoruz. Hemen her pozisyonda takdir haklarını rakipte yana kullanan bu hakem, ligin ilk yarısında Kayserispor maçında da benzer pozisyonda penaltımızı vermemiştir."

Maçın hakeminin tüm takdir haklarını Beşiktaş'ın aleyhinde kullandığını ileri süren siyah-beyazlı yönetici, "Operasyon yapılacağı zaman, maçın skoru önceden belirleneceği zaman bu hakemi görevlendiriyorsunuz. Hakem maçın momentumunu bizden alıp rakibe vermiştir. Birileri aklınca Beşiktaş'a söylediği doğrulara karşılık hesap kesmeye kalkmış olsa da her zaman söyledik Beşiktaş burada son hesabı keser. Başkanımıza bugün eşi görülmemiş bir ceza vereceksiniz, maça gelmesine engel olacaksınız, üstüne de maçın ve takımın bütün dengesini adeta operasyonla bir hakemi maşa olarak kullanarak bozacaksınız. Biz elinizi de planlarınızı da oyununuzu da görüyoruz. Ligi dizayn etmeye çalıştığınız gibi bu akşam kupada da yaptığınız ve elde etmeye çalıştığınız şeyleri futbol adına üzülerek izliyoruz. Çünkü futbolumuzun marka değerini yerle yeksan etmeye devam ediyorsunuz. Bundan sonra sizinle anladığınız dilden konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösteren Orhan Özalp, "Türkiye'de futbol bu yönetim Riva'da olduğu sürece devam ettirilemez. Bu şekilde lig de kupa da herhangi bir yere varamaz. Başkanımıza değil 45 gün, 45 maç, 100 maç da verseniz sizinle olan mücadelemizden bir adım bile geri atmadan devam edeceğiz. Sonuç neticesinde de üzgün olduğumuzu özellikle paylaşmak isteriz. Ancak bize geçtiğimiz son bir hafta içinde her maçta her anda destek olan taraftarımıza gösterdikleri destek için, maçta gerçeği görüp bizi 90 dakika destekledikleri için ve bu oyunu bozmak adına göstermiş olduğumuz çabada arkamızda oldukları için teşekkür ederiz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

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