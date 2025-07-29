Beşiktaş'tan Hukuki Mücadele - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Hukuki Mücadele

29.07.2025 22:28
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Başkan Adalı, futbolculara yapılan hakaretler için hukuki girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolculara son günlerde sosyal medyadan yapılan hakaretlerle ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Adalı, "Çizgiyi aşmaya çalışanlar ne yazık ki işleri futbolcularımıza ve futbolcularımızın eşleri ile çocuklarına ağza alınmayacak lafları pervasızca söyleyip yazabilme noktasına getirmişlerdir. Buna en son örnek futbolcumuz Jurasek'e ve ailesine yapılan dijital zorbalıktır. Futbolcularımızın ve ailelerinin haklarını korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş yönetimine hiç kimsenin "ültimatom" veremeyeceğini ifade eden Adalı şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı yönetme sorumluluğu, yetkiyle ve akılla taşınır. Son günlerde kamuoyunda dolaşan bazı açıklamalar ve sosyal medyada yürütülmekte olan son derece çirkin linç kampanyası üzerine birkaç noktayı netleştirmek istiyorum. Beşiktaş başkanına ya da yönetimine hiçbir kişi ya da grup, açık ya da örtülü şekilde ültimatom vermeye çalışma hadsizliğinde bulunamaz. Bu camiada herkesin söz hakkı olabilir ama karar yetkisi, sadece kulübün menfaatini korumakla yükümlü olan başkan ve yönetimdedir. Bu çizgiyi kimsenin aşmasına izin vermeyiz. Kulübün adresi bellidir. Dileyen, sosyal medyadan mesaj vermek yerine gelip bizzat görüşlerini bizlerle paylaşabilir."

Teknik direktör Solskjaer'in alacağı skorlarla değerlendirileceğini söyleyen Adalı, Norveçli teknik adamın yıpratılmasına izin verilmeyeceklerini belirterek "Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile de bir planlama dahilinde yola çıktık. Alınacak skorlar elbette değerlendirilecektir ancak yıpratmaya yönelik manipülatif yaklaşımlara asla prim vermeyeceğiz." dedi.

"Yanlış transfer yapmaktansa hiç transfer yapmamayı daha doğru buluyorum"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Adalı, doğru temeller üzerine bir takım kurmak istediklerini de ekleyerek şöyle devam etti:

"Transfer çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. İhtiyacımız olan kadroyu kurmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Sabır isteyen bir süreçteyiz ama doğru temelleri atmak zorundayız. Hiçbir şekilde yüzde yüz emin olmadığımız bir futbolcuyu transfer etmeyeceğiz. Yanlış transfer yapmaktansa hiç transfer yapmamayı daha doğru buluyorum. 'Transfer nerede' diyen arkadaşlar galiba karıştırıyorlar. Bu kulüpte geçtiğimiz günlerde, yaklaşık on beş yıl sonra 40 bin kişinin önünde Orkun Kökçü için imza töreni düzenledik. Ayrıca tartışmasız Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından Abraham'ı kadromuza kattık. Transfer dönemi başladığı günden bu yana birileri kafasından yurt dışından oyuncuyla görüşüyor, transfer haberi yapıyor, uçağa bindiriyor, sonra da kendi kendine transferi iptal ediyor. Değişik bir algı peşindeler. Bu yaptıkları Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'a zarar vermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim."

"Bu kulübü sosyal medya değil akıl, emek ve vizyon yönetecektir"

Siyah-beyazlı taraftarların mevcut süreci sabırla takip etmesi gerektiğini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yedi aydır görevde olan yönetimimiz, son beş yıldır yapılan kadro planlama hataları başta olmak üzere birçok konuyla uğraşmakta ve çözüm odaklı önemli hamleler yapmaktadır. Sermaye artırımı ve genel kurulumuzun onayıyla hayata geçmekte olan gayrimenkul projesi başta olmak üzere mali alandaki çalışmalarımızın yanı sıra tüm branşlarımızın yeniden yapılandırılması hususlarında ciddi işlere imza attık, atmaya devam ediyoruz. Eleştiri olabilir, bu doğaldır. Ancak yıkıcı, dayatmacı ve tehditvari tutumlar, Beşiktaş kültürüyle asla bağdaşmaz. Gerçek Beşiktaş taraftarı her zaman kulübüne sahip çıkar. Sözlerim Beşiktaş'a zarar vermek amacıyla bu işleri planlanmış, programlanmış, belirli ellerden ve sistematik bir şekilde çıktığı çok belli olan sosyal medya kalemşörlerinedir. Taraftarlarımızdan ricam, bu süreci sabırla ve bilinçle takip etmeleridir. Bu kulübü sosyal medya değil akıl, emek ve vizyon yönetecektir. Kararlarımızın arkasındayız. Bu kulübün geleceği emin ellerdedir. Kimse merak etmesin. Beşiktaş her türlü zorluğu aşar ve yoluna emin adımlarla devam eder. Camiamızın içi rahat olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Hukuki Mücadele - Son Dakika

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