Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına 2 eksikle gitti, Orkun Kökçü kadroda yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına 2 eksikle gitti, Orkun Kökçü kadroda yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına 2 eksikle gitti, Orkun Kökçü kadroda yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, saat 18.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Milot Rashica kamp kadrosunda yer almazken, Dusan Vlahovic Trabzon'a getirildi.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, saat 18.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.

KADRODA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Milot Rashica, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Vaclav Cerny kafileye dahil edilirken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçında mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Dusan Vlahovic de Trabzon'a getirildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy"

Kaynak: DHA
Dusan VlahovicMilot RashicaOrkun KökçüTrabzonsporBeşiktaşTrabzonFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
Gölde yüzerken altın külçesi buldu 6 ay sonra servet onun oldu Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu
Odunpazarı’nda bir dairede bıçaklanan misafir hayatını kaybetti, ev sahibi kadın adliyeye çıkarıldı Odunpazarı'nda bir dairede bıçaklanan misafir hayatını kaybetti, ev sahibi kadın adliyeye çıkarıldı
Yol verme tartışmasında dehşet Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:54
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 19:27:08. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına 2 eksikle gitti, Orkun Kökçü kadroda yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei