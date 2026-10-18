Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına Orkun Kökçü ve Rashica'dan yoksun çıkacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına Orkun Kökçü ve Rashica'dan yoksun çıkacak

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi süren Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmiyor; Vlahovic ise sahaya dönmeyi bekliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Tranzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftaya 13 puanla giriş yaptı.

Kaptan Orkun Kökçü forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.

Milli aradan sonraki 2 maçını kazandı

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aradan sonraki 2 maçını kazandı.

Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 ile geçen siyah-beyazlılar, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Zorlu bir fikstürün içine giren Beşiktaş, önündeki 8 günlük sürede sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Vlahovic forma bekliyor

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuşmayı bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

Kaynak: AA
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