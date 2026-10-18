Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 18 puanlık fırsatı değerlendirmek istiyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 18 puanlık fırsatı değerlendirmek istiyor

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Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanırsa puanını 18'e yükseltip haftayı 2'nci sırada kapatacak; Orkun Kökcü ve Rashica Trabzon'a gitmeyecek, Vlahovic ile Cerny ise iyileşti.

BEŞİKTAŞ Süper Ligin 8'inci haftasında Karadeniz deplasmanında Trabzonspor'a konuk olacak. Yarın akşam, Papara Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Beşiktaş topladığı 15 puan ve maç eksiğiyle 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar Trabzonspor'u yenmesi halinde 18 puana yükselecek ve haftayı 2'nci olarak kapatacak.

VLAHOVIC VE CERNY İYİLEŞTİ ORKUN KÖKÇÜ SAKAT

Beşiktaş'ta iki futbolcu sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında takımdaki yerini alamayacak. Hoffenheim maçının devre arasında oyundan çıkan ve yapılan kontrollerde sağ ayağında kısmi yırtık görülen Orkun Kökcü ve iki hafta önce milli maçta sakatlanan Milot Rashica Trabzon'a gitmeyecek.

Mide rahatsızlığı geçirdiği için Almanya'ya götürülmeyen Dusan Vlahovic ve Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ise iyileşti ve idmanlara başladı. Her iki futbolcunun da Trabzonspor maçında takımdaki yerini alması öngörülüyor.

ITALIANO'DAN İDEALE YAKIN BİR ONBİR BEKLENİYOR

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Trabzonspor karşısında ideale yakın bir onbir belirlemesi bekleniyor. Savunma hattını Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, orta sahayı Salih, Miretti, Olaitan'dan oluşturması beklenen İtaliano'nun sağ tarafta Cerny ve İlhan arasındaki tercihini ise son gün yapacağı öğrenildi. Hücumdaki diğer iki isim ise Trossard ve Vlahovic olacak.

BEŞİKTAK TRABZON'DA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında son yıllarda kazanmakta sıkıntı yaşıyor. Siyah beyazlılar Trabzon'daki son beş deplasman maçının 4'ünden beraberlikle ayrılıken, 1 maç Karadeniz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş Trabzon'daki son galibiyetini 13 Eylül 2020'de 3-1'lik skorla almıştı.

Geçen sezon oynanan iki maçtan İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan mücadele ise 3-3 sonuçlandı.

Kaynak: DHA
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