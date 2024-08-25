Beşiktaş ve Spor Toto Hentbol Erkekler Süper Kupa Maçı Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

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Beşiktaş ile Spor Toto'nun karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesi takımların kaptanları basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada "İnşallah güzel bir maç olur, fair-play içerisinde hak eden kazansın. Geçen seneye göre yüzde 80 aynı takımız, antrenörümüz aynı. Sistemimizde değişiklik yok. Geçen seneye göre daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Aynı şekilde Spor Toto'nun da geçen seneye göre daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. İki takımın da atak yüzdesi iyi. Daha iyi hücum yapan takımın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın isminin geçtiği her yerde hedef şampiyonluktur, kupa kaldırmaktır. Beşiktaş'ta bu sene 22. yılım. Bu sene de 3 kupaya da talibiz, bir de Avrupa kupasını istiyoruz." dedi.

Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş da kadro yapısı ve transferleriyle Beşiktaş'ın favori olduğunu belirterek "Güncel hentbol değişiyor. Biz de bunu yakalama peşindeyiz. Bu maçın sonucunu kimse bilmiyor. Sezonun ilk maçı. Umarım iyi maç olur. Ankara ekibi olarak her zaman iddialıyız. Hanemizde de bir süper kupa bir de şampiyonluk kupamız var. Biz de bu kupalara adayız. Avrupa kupası için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig ve HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto arasında oynanacak maç, yarın THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.