Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi - Son Dakika
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Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

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Beşiktaş ve Trabzonspor\'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi
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Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor, deplasmanda aldıkları galibiyetlerle geceye damga vurdu. Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederken Trabzonspor, KuPS'u 4-2 yendi. İki galibiyetin ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu.

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, geceyi iki galibiyetle tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 yenmeyi başardı. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

BEŞİKTAŞ ALMANYA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Amir Murillo ve iki kez fileleri havalandıran Oh kaydetti.

TRABZONSPOR FİNLANDİYA'DA 4 GOL ATTI

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS ile karşılaşan Trabzonspor, deplasmandan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekibin gollerini Paul Onuachu, Mohamed Salah ve iki gol atan Franculino Dju kaydetti.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANINDAKİ YERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyetlerinin ardından güncellenen sıralamada Türkiye, 50.675 puanla 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen üzerinde 53.229 puanla Hollanda, arkasında ise 45.412 puanla Yunanistan bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 İngiltere 104.685

2 İtalya 88.874

3 İspanya 84.743

4 Almanya 82.545

5 Fransa 70.010

6 Portekiz 66.150

7 Belçika 60.450

8 Hollanda 53.229

9 Türkiye 50.675

10 Yunanistan 45.412

11 Çekya 45.325

12 Polonya 45.125

UEFA ülke puanı sıralamasıTSG 1899 HoffenheimTrabzonsporBeşiktaşTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Trabzon sporu hiç konuşmayacaksınız sandım. Varsa yoksa Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş ve Trabzonsporu tebrik ediyorum. Yüzümüzü güldürdüler. 3 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Türkiye ne zaman birinci olacak 1 0 Yanıtla
  • And And And And:
    Buradanda anlaşılıyorki Kendi Takımlarımız yerine Yabancı Takımların Amigoluğuna soyunmak ne kadar Cahilce. Ayrıca Hiç bir Avrupalı Kendi Ülke Takımı dururken Türk Takımının yenmesini istemez. 0 0 Yanıtla
  • Bülent Özbayraktar Bülent Özbayraktar:
    hayır 0 0 Yanıtla
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