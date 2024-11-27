Beşiktaş Yönetiminde Ayrılıklar Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,
Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.
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