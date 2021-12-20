Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı derbiden sonra Beyaz TV'deki programda Önder Karaveli ismi tartışıldı. Altyapı hocası Karaveli'nin nazik tavrı hakkında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay yorumlar geldi.
Ahmet Çakar, Karaveli için, " Nişantaşı'nda ülkenin ünlü kadınlarına moda tasarımcılığı yapan, stilistler gibi konuşuyor. Mahalle terzisine dön, ama değiştireceğiz" dedi. Kütahyalı da, "Yumuşak mı demek istiyorsun" ifadesini kullandı. Siyah-Beyazlılar bu diyalog üzerine sert açıklama yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler - Son Dakika Spor