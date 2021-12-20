Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı derbiden sonra Beyaz TV'deki programda Önder Karaveli ismi tartışıldı. Altyapı hocası Karaveli'nin nazik tavrı hakkında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay yorumlar geldi.

"MODA TASARIMCISI"

Ahmet Çakar, Karaveli için, " Nişantaşı'nda ülkenin ünlü kadınlarına moda tasarımcılığı yapan, stilistler gibi konuşuyor. Mahalle terzisine dön, ama değiştireceğiz" dedi. Kütahyalı da, "Yumuşak mı demek istiyorsun" ifadesini kullandı. Siyah-Beyazlılar bu diyalog üzerine sert açıklama yaptı.