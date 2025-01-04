Beşiktaş Zor Deplasmanda 1 Puan Aldı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Halim Okta, istedikleri bir oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Okta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'nin zor bir deplasman olduğunu belirtti.

Maçta istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını anlatan Okta, "Çok fazla pozisyon verdik. Bu pozisyonların birçoğunu kaptırdığımız basit toplarla verdik. İstediğimiz bir oyunu gerçekleştiremedik maalesef. Böyle bir akşam oldu." diye konuştu.