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Biga'da satranç turnuvası heyecanı - Son Dakika

Biga'da satranç turnuvası heyecanı

27.01.2022 11:26
Biga'da satranç turnuvası heyecanı

Biga Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Biga Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Biga Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Biga İlçe Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen Biga Belediyesi Karne Hediyesi Satranç Turnuvası sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 25-26 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyon için ödül töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, sporcular ve aileleri katıldı.

İki kategoride, 6 Turlu İsviçre sistemi üzerinden düzenlenen satranç turnuvasında heyecan dolu anlar yaşanırken, yarışmada galip gelen öğrenciler belli oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ödüllerinin yanında bisiklet, tablet, akıllı bileklik, satranç takımı ve bluetooth kulaklık hediyeleri verildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimiz karne heyecanı ile birlikte sömestr tatilinde dinlenmeye başladı. Bizler de Biga Belediyesi olarak, ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerimizin karne heyecanını taçlandırmak ve onlara karne hediyesi sunmak adına anlamlı ve faydalı bir spor dalı olan satranç turnuvası düzenlemek istedik. Ödül törenimizi de Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve kıymetli katılımcılarla gerçekleştiriyoruz. Tüm genç beyinlere, ailelerimize ve hocalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle satranç gibi tamamen akla ve bilime dayalı bir sporun şehrimizde yaygınlaşmasını önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Belediye olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz her zaman olduğu gibi tüm gücümüzle devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE

Biga'da satranç turnuvası heyecanı
Biga'da satranç turnuvası heyecanı
Biga'da satranç turnuvası heyecanı
Biga'da satranç turnuvası heyecanı
Biga'da satranç turnuvası heyecanı
Biga'da satranç turnuvası heyecanı

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Satranç Turnuvası, Çanakkale, Biga, AKM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Biga'da satranç turnuvası heyecanı - Son Dakika Spor


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