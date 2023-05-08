Amatör küme maçında 90+5'te gelen gol maçı iptal ettirdi! Gol'den sonra yapılan itirazlara 2 kırmızı kart çıkınca maç yarıda kaldı - Son Dakika
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Amatör küme maçında 90+5'te gelen gol maçı iptal ettirdi! Gol'den sonra yapılan itirazlara 2 kırmızı kart çıkınca maç yarıda kaldı

08.05.2023 11:01

Bilecik'te oynanan Kınıkspor- Akpınarspor amatör küme maçının 90+5. dakikasında atılan gol sonrası itirazdan 2 futbolcu kırmızı kart görünce saha bir anda karıştı. Kınıkspor'un kaptanı Fikri Avşar, kırmızı kart gören takım arkadaşına maçın orta hakemi Sami Anıl Özen'in küfür ettiğini iddia etti. Futbolcular hakemin üzerine yürürken hakem Sami Anıl Özen yardımcılarını yanına çağırarak, maçın bitmesine 2 dakika kala maçı tatil etti.

Bilecik'te oynanan bir amatör küme maçının 90+5. dakikasında itirazdan 2 futbolcu kırmızı kart görünce saha içi bir anda karıştı. Hakeme saldırmaya kalkan futbolcuları sahada içinde görevli 1 polis memur önlemeye çalışsa da hakem maçı tatil etti.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Bilecik 2. Amatör Lig b grubu 1'inci hafta müsabakasında Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan Kınıkspor- Akpınarspor maçının 90+5'inci dakikasında deplasman ekibinin bulduğu gol sonrası saha içi bir anda karıştı. Kınıksporlu futbolcular golün ofsayt olduğu gerekçesiyle yan hakeme itirazda bulundu. Maçın orta hakemi Sami Anıl Özen Kınıksporun 9 numaralı futbolcusu İlker Aslan'a önce sarı kart sonra kırmızı kart göstermesiyle karşılaşmada tansiyon yükseldi.

HAKEMİN KÜFÜR ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Bu olay sonrası Kınıkspor'un kaptanı Fikri Avşar kırmızı kart gören takım arkadaşını maçın orta hakemi Sami Anıl Özen'in küfür ettiği iddia ederek, ikili arasında tartışma başladı. Bu olayda Fikri Avşar direk kırmızı kart görürken, futbolcular hakemin üzerine yürüdü. Bu esnada Maçın orta hakemi Sami Anıl Özen yardımcılarını yanına çağırarak, maçın bitmesine 2 dakika kala maçı tatil etti. Soyunma odasına giden hakemlere Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan ve Kınıksporlu taraftarlar büyük tepki gösterdi. Maç tertip kurulu tarafından maç 2-1 Akpınarspor galibiyeti ile sonuçlandığı duyurdu.

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Bilecik, Spor, Son Dakika

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