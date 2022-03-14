Bilecik'te düzenlenecek turnuvaya 9 ilden 192 sporcu katılacak - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenecek turnuvaya 9 ilden 192 sporcu katılacak

14.03.2022 12:32
Bilecik'te düzenlenecek turnuvaya 9 ilden 192 sporcu katılacak

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, düzenlenecek Okul Sporları Genç-B Basketbol Grup Müsabakalarına 192 sporcunun katılacağı belirterek, "Bu organizasyon Bilecik'te düzenlenen 4'üncü ulusal turnuva olacak" dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, düzenlenecek Okul Sporları Genç-B Basketbol Grup Müsabakalarına 192 sporcunun katılacağı belirterek, "Bu organizasyon Bilecik'te düzenlenen 4'üncü ulusal turnuva olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı faaliyet programına göre Basketbol Genç-B Grup Müsabakaları Bilecik ev sahipliği yapacak. Turnuva hakkında bilgi veren İl Müdürü Yasin Özdemir, "Bu hafta Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile turnuvamız start verecek. Erkek ve kız kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarda toplam 9 il turnuvada yarışacak. 17 Mart Cuma günü sona erecek müsabakalarda 9 farklı ilden hem kız hem erkek kategorisinde olmak üzere toplam 16 takım ve 192 sporcu mücadele edecek. 16 antrenör ve 16 idarecinin katılacağı turnuvada 16 hakem görev alacak. Erkek takımlarının İstasyon Spor Salonu'nda, kız takımlarının ise Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştireceği müsabakalara tüm sporseverleri davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan, İl Müdürü Özdemir, "Turnuva bu yıl Bilecik'te düzenlenen 4'üncü ulusal turnuva olacak. Şimdiye kadar ulusal organizasyonlarda Bilecik, 562 sporcuyu ağırladı" dedi.

Turnuvaya Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul ve Kocaeli illerinden sporcular katılacak. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik'te düzenlenecek turnuvaya 9 ilden 192 sporcu katılacak - Son Dakika


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