Bilecik\'ten Şampiyon Boksör

Okul Sporları Boks Gençler A (Kız) Türkiye Şampiyonasında, Bilecik'i gururla temsil eden genç boksör Birsen Uysal, 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler A (Kız) Türkiye Şampiyonasında Birsen Uysal, 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcu ve antrenörünü telefonla tebrik ederek, "Birsen Uysal ve Antrenörü Serkan Mayda'ya, bu anlamlı başarıyı bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Birsen'in başarılarının devamını diliyoruz ve bu gururu hep birlikte yaşamaya devam edeceğimizi umuyoruz. Bu başarı, Bilecik'in spor altyapısına ve genç sporculara olan yatırımının bir göstergesi niteliğindedir. Genç sporcularımızın motivasyonunu artıran bu tür başarılar, ilimizin spor dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlıyor. Birsen Uysal'ın önümüzdeki şampiyonalarda da aynı başarıyı sürdürmesi bekleniyor. Şampiyon sporcumuz ve değerli antrenörünü bir kez daha tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK