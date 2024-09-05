Dünya 6.'sı Bilek Güreşçisi İsmail Berk Kurt'un Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya 6.'sı Bilek Güreşçisi İsmail Berk Kurt'un Hedefi Şampiyonluk

Geniş Video İzle

Kilisli milli bilek güreşçi İsmail Berk Kurt, antrenör babasından aldığı destekle bilek güreşine yöneldi ve dünya 6.'sı oldu. 17 yaşındaki sporcunun hedefi, 2025'te dünya şampiyonluğuna ulaşmak. Deprem sonrası antrenman sürelerini kısaltmasına rağmen önemli başarılar elde eden Kurt, Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları kazandı.

05.09.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bilek güreşinde dünya 6.'sı İsmail Berk Kurt'un hedefi şampiyonluk

Kilisli milli bilek güreşçi ve antrenör babasının hedefi dünya şampiyonluğu

KİLİS - Kilis'te bilek güreşi antrenörü babasının tavsiyesi üzerine bilek güreşine yönelen ve dünya 6.'sı olan 17 yaşındaki milli sporcu İsmail Berk Kurt, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Kilis'te yaşayan 17 yaşındaki depremzede milli bilek güreşçi İsmail Berk Kurt, mart ayında Samsun'da 24 sporcunun katıldığı Türkiye Bilek Şampiyonası kendi sıkletinde +90 kilo sağ kolda şampiyon olurken, sol kolda ikinci olarak tamamladı. Depremden önce günde yaklaşık 3-4 saat antrenman yapan Kurt, depremden sonra antrenman saatini 1-2 saate düşürmek zorunda kaldı. Antrenör babasıyla birlikte boş zamanlarında hazırlanarak Avrupa'da sağ ve sol kolda 2.'lik elde eden milli sporcu, daha sonra Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası +90 kiloda dünya 6.'sı oldu.

İsmail Kurt: "Çocuklarım milli sporcu"

Çocuklarının kendisini örnek alarak spora yöneldiğini ve milli sporcu olduklarını söyleyen bilek güreşi antrenörü İsmail Kurt, "En büyük isteğim çocuklarımın milli sporcu olmasıydı. Çok şükür beni, kendilerine örnek aldılar ve çocuklarım spora yöneldi, milli sporcu oldu. 17 yaşındaki milli sporcu oğlum, ablasını ve beni kendine örnek alarak bilek güreşinde büyük başarılara imza attı. 2024 yılında mart ayında Samsun'da yapılan Türkiye Bilek Güreş Şampiyonası'nda sağ kolda birincilik yaparak milli takıma seçildi. Haziran ayında Slovakya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda +90 kiloda 12 rakibini yenerek sağ ve sol kolda ikinci oldu. Orada göstermiş olduğu başarıdan dolayı da Ağustos ayında Moldova'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldı. Kendi sıkletinde 19 sporcu vardı ve 19 sporcu arasında da sağ kolda dünya 6.'sı olarak bu seneyi tamamlamış olduk. Hedefimiz inşallah 2025 yılında yine milli takıma seçilerek Türkiye Şampiyonası'na girip şampiyon olmak ve akabinde Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılarak derecelerimizi sürdürmek" dedi.

İsmail Berk Kurt: "Tüm olumsuzluklara rağmen her zaman başarılar elde ettim"

6 Şubat depremlerinden sonra günde 1-2 saat antrenman yaparak hazırlandığını ve büyük başarılara imza attığını söyleyen İsmail Berk Kurt, "6 Şubat depremlerinden sonra antrenman yapamadım ve bu zaman kaybetmeme neden oldu. 2020 yılında hazırlanmıştım, o sene de Covid-19 salgını vardı ve yarışmalara katılamadım. Tekrar güzel bir çalışma yaparak 2021 yılında Türkiye Şampiyonası'na gittik. O zamanda da kolumda problemler oldu ve Türkiye 4.'sü oldum. Antrenmanlarda daha fazla çalışarak 2022 yılında Türkiye Şampiyonası'na gidip sağ ve sol kol 15 yaş altı +70 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası ise Moldova'daydı, oraya katıldım. Orada U18 Avrupa Şampiyonası'nda +90 kiloda 4. oldum. Bayrak ve İstiklal Marşı aşkından dolayı gözümü kürsüye diktim. Ağustos ayında Moldova'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda dünya 6.'sı oldum. Hiç durmadan antrenmanlarıma devam edeceğim ve 2025 yılında şampiyon olmak için elimden geldiği kadarıyla çalışacağım" diye konuştu.

Dünya 6.\'sı Bilek Güreşçisi İsmail Berk Kurt\'un Hedefi Şampiyonluk
Kaynak: İHA

İsmail Berk, Türkiye, Güncel, Deprem, Kilis, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya 6.'sı Bilek Güreşçisi İsmail Berk Kurt'un Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya 6.'sı Bilek Güreşçisi İsmail Berk Kurt'un Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement