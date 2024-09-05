Dünya 6.\'sı Bilek Güreşçisi İsmail Berk Kurt\'un Hedefi Şampiyonluk

Spor

- Bilek güreşinde dünya 6.'sı İsmail Berk Kurt'un hedefi şampiyonluk

Kilisli milli bilek güreşçi ve antrenör babasının hedefi dünya şampiyonluğu

KİLİS - Kilis'te bilek güreşi antrenörü babasının tavsiyesi üzerine bilek güreşine yönelen ve dünya 6.'sı olan 17 yaşındaki milli sporcu İsmail Berk Kurt, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Kilis'te yaşayan 17 yaşındaki depremzede milli bilek güreşçi İsmail Berk Kurt, mart ayında Samsun'da 24 sporcunun katıldığı Türkiye Bilek Şampiyonası kendi sıkletinde +90 kilo sağ kolda şampiyon olurken, sol kolda ikinci olarak tamamladı. Depremden önce günde yaklaşık 3-4 saat antrenman yapan Kurt, depremden sonra antrenman saatini 1-2 saate düşürmek zorunda kaldı. Antrenör babasıyla birlikte boş zamanlarında hazırlanarak Avrupa'da sağ ve sol kolda 2.'lik elde eden milli sporcu, daha sonra Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası +90 kiloda dünya 6.'sı oldu.

İsmail Kurt: "Çocuklarım milli sporcu"

Çocuklarının kendisini örnek alarak spora yöneldiğini ve milli sporcu olduklarını söyleyen bilek güreşi antrenörü İsmail Kurt, "En büyük isteğim çocuklarımın milli sporcu olmasıydı. Çok şükür beni, kendilerine örnek aldılar ve çocuklarım spora yöneldi, milli sporcu oldu. 17 yaşındaki milli sporcu oğlum, ablasını ve beni kendine örnek alarak bilek güreşinde büyük başarılara imza attı. 2024 yılında mart ayında Samsun'da yapılan Türkiye Bilek Güreş Şampiyonası'nda sağ kolda birincilik yaparak milli takıma seçildi. Haziran ayında Slovakya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda +90 kiloda 12 rakibini yenerek sağ ve sol kolda ikinci oldu. Orada göstermiş olduğu başarıdan dolayı da Ağustos ayında Moldova'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldı. Kendi sıkletinde 19 sporcu vardı ve 19 sporcu arasında da sağ kolda dünya 6.'sı olarak bu seneyi tamamlamış olduk. Hedefimiz inşallah 2025 yılında yine milli takıma seçilerek Türkiye Şampiyonası'na girip şampiyon olmak ve akabinde Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılarak derecelerimizi sürdürmek" dedi.

İsmail Berk Kurt: "Tüm olumsuzluklara rağmen her zaman başarılar elde ettim"

6 Şubat depremlerinden sonra günde 1-2 saat antrenman yaparak hazırlandığını ve büyük başarılara imza attığını söyleyen İsmail Berk Kurt, "6 Şubat depremlerinden sonra antrenman yapamadım ve bu zaman kaybetmeme neden oldu. 2020 yılında hazırlanmıştım, o sene de Covid-19 salgını vardı ve yarışmalara katılamadım. Tekrar güzel bir çalışma yaparak 2021 yılında Türkiye Şampiyonası'na gittik. O zamanda da kolumda problemler oldu ve Türkiye 4.'sü oldum. Antrenmanlarda daha fazla çalışarak 2022 yılında Türkiye Şampiyonası'na gidip sağ ve sol kol 15 yaş altı +70 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası ise Moldova'daydı, oraya katıldım. Orada U18 Avrupa Şampiyonası'nda +90 kiloda 4. oldum. Bayrak ve İstiklal Marşı aşkından dolayı gözümü kürsüye diktim. Ağustos ayında Moldova'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda dünya 6.'sı oldum. Hiç durmadan antrenmanlarıma devam edeceğim ve 2025 yılında şampiyon olmak için elimden geldiği kadarıyla çalışacağım" diye konuştu.