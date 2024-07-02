Spor

Binlerce Bolulu tek yürek oldu

BOLU - Binlerce Bolulu vatandaş, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta ekran başında tek yürek oldu.

Almanya'nın ev sahipliğini düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın, Avusturya ile karşılaştığı mücadeleyi vatandaşlar Bolu Belediyesi tarafından Valilik Meydanı'na kurulan dev ekranda izledi. Milli maçta tek yürek olan vatandaşlar, Türkiye'yi destekledi.