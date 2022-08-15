Turistlerden Süphan Dağı'na büyük ilgi - Son Dakika
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Turistlerden Süphan Dağı'na büyük ilgi

15.08.2022 10:05
Turistlerden Süphan Dağı'na büyük ilgi

Bitlis sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, yerli ve yabancı dağcıların mekanı haline geldi.

Bitlis sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, yerli ve yabancı dağcıların mekanı haline geldi.

Adilcevaz ilçesinin Aydınlar beldesindeki 2 bin 500 rakımdaki Şekerpınarı ya da Süphan yaylalarında kamp kuran dağcılar, sabahın ilk ışıklarıyla zirve için tırmanışa geçiyor. 8-10 saatlik tırmanışın ardından zirve yapan dağcılar, tekrar kamp alanına dönüyor.

Polonya'dan gelen dağcılar da, Süphan Dağı'na zirve yaparak, "Süphan Dağı bizim için vazgeçilmez bir yer" dediler.

Dağcılara rehberlik hizmeti veren Yusuf İpin ise Polonya'dan gelen dağcıların Süphan'dan sonra Nemrut ve Ağrı Dağları'na tırmanış yapacaklarını belirterek, turistlerin tırmanış için bu bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Süphan dağı, Adilcevaz, Türkiye, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turistlerden Süphan Dağı'na büyük ilgi - Son Dakika

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