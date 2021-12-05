- Bizati: "Bizim takımımızda bu oyunu oynayacak karakter var"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati:

"İyi başladık, bir an önce skoru bulmamız gerekiyordu"

DENİZLİ - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Skoru bulduğumuzda bizim için avantajlar ortaya çıkıyordu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a konuk olan Bursaspor 3-1'lik galibiyetin ardından Teknik Direktör Özcan Bizati basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Bizati, "Oyun iyi başladık bir an önce skoru bulmamız gerekiyordu. Skoru bulduğumuzda bizim için avantajlar ortaya çıkıyordu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, hepsi çok iyi mücadele etti, aslanlar gibi mücadele ettiler. Biz takım olmaya tekrar başladık, bu hüvüyetimizi kaybetmemiz gerekiyor, karakterlerini ortaya koymaya başladılar. Bizim takımımızda bu oyunu oynayacak karakter var. Bundan sonrada bu oyunu oynamak istiyoruz. Manisa maçı da her maç olduğu gibi önemli 3 puanın ortada olduğu bir maç, Denizli'de kötü sonuçlar alabileceğiniz, bu ligde kötü sonuçlar alabilirsiniz o yüzden gevşemeden devam etmemiz gerekiyor. Biz sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz" diye konuştu.