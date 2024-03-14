UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'ye elenen Union Saint- Gilloise'de teknik direktör Alexander Blessin, "Bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı." dedi.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, sergiledikleri oyundan dolayı oyuncularını kutladığını söyledi.
Savunmadaki eksiklere rağmen kazandıklarını vurgulayan Blessin, "UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle veda ettik. İnsanlar oyuncuların performansı ve takımımın hakkında sorular soruyor, umurumda bile değil. Takımımızın neyi başaracağını biliyorum. Bu yüzden oyuncularımı korumaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin stadından galibiyetle ayrıldık ve böyle devam ettik." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe gibi bir ekipten gol yememenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blessin, şöyle devam etti:
"Bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı. Elenmiş olsak bile kazandığımız için ayrı bir gurur var içimde. Takımım adına her şey olumlu. Her maçın ardından üzerine koyarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe karşısında ilk maçta bazı sorunlar yaşadık. Bu benim Avrupa kupalarındaki ilk deneyimim. Çok mutluyum, gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İleride çok daha iyisi olacağını düşünüyorum."
Son Dakika › Spor › Blessin: Fenerbahçe'ye gol yememek büyük bir başarı - Son Dakika
TFF, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği belirtildi ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşılaştı. Maçlara gitmeyerek totem yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA başkanı Ceferei'nin ziyareti nedeniyle stattaki yerini aldı. Koç'un uzun zaman sonra totemini bozarak gittiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verilen cezaları açıkladı.
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