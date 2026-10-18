Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. haftada Fenerbahçe Medicana\'yı 3-0 yendi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 3. haftasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlarının yoğun desteğiyle çıkan Bodrum'un İncileri, ilk setten itibaren etkili bir oyun ortaya koydu. Servis ve hücumlarda rakibine üstünlük kuran yeşil-beyazlı ekip, ilk seti 25-12 kazandı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Bodrum temsilcisi, güçlü savunması ve etkili hücumlarıyla rakibine fazla şans tanımadı. Bodrum'un İncileri, bu seti de 25-11 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete daha etkili başlayan Fenerbahçe Medicana karşısında oyunda dengeyi kısa sürede sağlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, taraftarlarının desteğiyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Çekişmeli geçen seti 25-18 kazanan yeşil-beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kanat Özsert ve Av. İdil Ekmekçi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar takip etti.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumlu voleybolcular, tribünleri dolduran taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Bodrum'un İncileri, ligin dördüncü haftasında 20 Ekim Salı günü İstanbul deplasmanında Yeşilyurt ile karşılaşacak.