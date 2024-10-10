Bodrum Cup'a Özel Bayrak Hazırlığı

Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ıncı kez düzenlenecek "Maximiles Black The Bodrum Cup"a katılan teknelerin yarış bayrakları, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın katılımı ve Yalıkavak Marina'nın desteğiyle hazırlandı.

Bodrum Sağlık Vakfı'ndan özel gereksinimli çocukların katılımıyla vakıfta düzenlenen etkinlikte, 21 Ekim'de başlayacak yarışlar öncesi tekne bayrakları boyandı.

Özel notlar eşliğinde yarış teknelerine hediye edilecek bayraklar yarışlar sırasında renkli görüntüler ortaya çıkaracak.

Bayrakları boyayan çocuklar 21 Ekim'de yarış startının verildiği anı da özel teknelerinden izleyebilecek.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Yalıkavak Marina Genel Müdürü Erkan Güsar, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Yalıkavak Marina Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Orkhan İsmayilov ile Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban da katıldı.