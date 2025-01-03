Bodrum FK'da Hedef İkinci Devrede Yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK'da Hedef İkinci Devrede Yükseliş

Asbaşkan Selahattin Polat, Bodrum FK'nın ikinci yarıda hızlı bir yükseliş hedeflediğini açıkladı.

03.01.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Selahattin Polat: "İkinci devrede çok hızlı bir yükselişle istediğimiz noktaya geleceğiz"

MUĞLA - Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında çok hızlı bir yükselişle istedikleri noktaya geleceklerini söyledi.

Liglere verilen arada yoğun bir hazırlık süreci geçiren Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü evinde oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, "Bu dönem için son kalan iki maçımız var. İnşallah içerideki maçımızı da alırız. Beşiktaş maçı için de iddialıyız. Oradan da alacağımız 1 puanla, inşallah bu devreyi 18 puanla kapatırız. İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istediğimiz noktaya geleceğiz" diye konuştu.

Transfer çalışmaları sürüyor

Tansfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Polat, "Transfer çalışmalarımız var ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. İleriki dönemlerde hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Şu anda oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Gidişat da çok iyi. Toparlanmış durumda. İkinci devrede daha farklı bir takım görebilirsiniz" dedi.

Kayserispor maçını kazanarak moral depolamayı hedefleyen Bodrum FK, taraftarlarının desteğiyle sezonun verilen aradan sonra güçlü bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Kayserispor, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'da Hedef İkinci Devrede Yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK'da Hedef İkinci Devrede Yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.