Bodrum FK Süper Lig'e Veda Etti - Son Dakika
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Bodrum FK Süper Lig'e Veda Etti

Bodrum FK Süper Lig\'e Veda Etti
02.06.2025 12:49
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Bodrum FK, Beşiktaş'a 4-0 yenilerek Süper Lig'den düştü. Teknik direktör Morais de ayrıldı.

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk senesinde küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, gözyaşlarıyla 2024-2025 sezonuna veda etti. Son maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Yeşil-beyazlılar, müsabakayı 4-0 kaybederken, 90 dakika bitiminde futbolcular ve taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Ligi 37 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Ege ekibi, 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Ağlara 26 gol bırakan Bodrum FK, 43 kez topu ağlarında gördü. Bodrum FK'nın Portekizli teknik adamı Jose Morais de maç sonunda kulübe veda etti.

Sezona takıma 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonlukları yaşatan İsmet Taşdemir'le başlayan Bodrum ekibi, tecrübeli teknik adam yönetiminde 10 maça çıktı. Taşdemir, Bodrum FK ile 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 10 puan topladı. İsmet Taşdemir'in ardından dümene Volkan Demirel geçti. Bodrum, Demirel'le beklenen çıkışı gösteremedi ve 11 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanı hanesine yazdırdı. Son olarak göreve gelen Jose Morais ise camiayı umutlandırdı. Portekizli teknik adam, 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 21 puan topladı. Ancak Morais döneminde alınan puanlar Bodrum FK'nın kalıcı olabilmesi adına yeterli olamadı.

JOSE MORAIS AYRILDI

Yeşil-beyazlılara veda eden Morais, "Beşiktaş'a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrum FK gelecek sezon Süper Lig'de olamayacak ama Bodrum FK hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip" dedi.

'1'İNCİ LİG'İ TANIMIYORUM'

Emeği geçen herkese teşekkür eden Jose Morais, "Oyuncularıma, çalışan personele ve teknik ekibe teşekkür ederim. Bodrum'da kalamayacağım çünkü Bodrum FK'nın gelecek sezon mücadele edeceği lig çok fazla iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağım. Orayı daha iyi bilen, futbolcuları daha iyi bilen birinin daha fazla yardımcı olacağını düşünüyorum. Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim Süper Lig olsaydı kalmayı düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

CELAL VE ERKAN'IN SON MAÇ HÜZNÜ

Bodrum FK'nın kadrosunda takımın amatör ligde yer aldığı dönemden beri yer alan Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez, şampiyonluk kupaları kaldırdıkları kulüpte ilk kez küme düşme acısı yaşadı. Altyapısından yetiştiği Bodrum'da Muğla Süper Amatör Lig'den başlayıp 5 kupa kazanarak geçen sezon Süper Lig'e kadar yükselen Celal, kulübüyle devler arenasında son maçına çıktı. Futbolda eşi görülmemiş bir hikayenin kahramanı olan 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş maçında ikinci yarıda oyuna girerek bu sezon ilk kez sahne aldığı Süper Lig'e veda etti. Yine Bölgesel Amatör Lig'den beri Celal'la birlikte kadroda yer alan 39 yaşına merdiven dayayan kaptan Erkan da son Süper Lig maçında yedek kulübesinde oturdu.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Süper Lig'e Veda Etti - Son Dakika

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