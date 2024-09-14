Bodrum FK ve Başakşehir Berabere Kaldı

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut
Sipay Bodrum FK: Sousa, Dimitrov, Puşcaş, Ajeti, Riberio, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel (Dk. 42 Seferi), Cenk Şen
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Berat Ayberk Özdemir, Opoku, Lima, Serdar Gürler, Kemen, Piatek, Berkay Özcan, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Figueiredo
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
17. dakikada misafir takımdan Deniz Türüç'ün ön direğe yaptığı ortada savunmadan seken topa Opoku kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, yakın köşeden topu çıkartarak gole izin vermedi.
26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Ege Bilsel'in ceza sahasındaki sert vuruşunda top kaleciden döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
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