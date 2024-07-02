Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

02.07.2024 14:49
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Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa girdi.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular; kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Pas organizasyonları da yapan futbolcular, esneme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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