Bodrumspor'da seri bitti - Son Dakika
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Bodrumspor'da seri bitti

10.03.2022 12:08
Bodrumspor'da seri bitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 yenilen Bodrumspor hem serisini bitirdi hem de şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 yenilen Bodrumspor hem serisini bitirdi hem de şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışına ortak olan yeşil-beyazlılar sezonun ikinci yarısındaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla zirve yolunda kaza yapan Bodrumspor, lider Sakaryaspor'un 9 puan gerisine düştü. Teknik direktör İsmet Taşdemir kötü bir sonuç aldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Ancak vazgeçmeyeceklerini belirten Taşdemir, "Önümüzde 9 maç var. Tekrar bir seri yakalamak zorundayız. Biz pes edemeyiz. Bu maçı geride bırakıp önümüze odaklanmalıyız" dedi.


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Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor'da seri bitti - Son Dakika


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