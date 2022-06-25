Yeşil-beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki file bekçisi ile dirsek temasında olduğu bildirildi. Bandırmaspor geçen sezon Play-Off finalinde İstanbulspor 'a elenmişti. Altyapısından yetiştiği Altay 'da profesyonel olan kaleci Gökhan kariyerinde Kayserispor , Kayseri Erciyesspor , Göztepe, Gaziantepspor , Boluspor , Akhisarspor'da görev yaptı.

Kaynak: DHA

Gökhan Değirmenci, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bodrumspor'dan kaleci Gökhan hamlesi - Son Dakika

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