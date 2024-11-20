Boğaziçi Kupası Başlıyor

Spor

Uluslararası Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası, 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) faaliyet takviminde yer alan organizasyonda 40 ülkeden 234 sporcu madalya için mücadele edecek.

Silivrikapı Buz Pisti'nin ev sahipliği yapacağı Boğaziçi Kupası'ndaki bireysel yarışmalarda büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular yarışacak. Buz dansı yarışmaları ise büyükler ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 68'i tekler, 4'ü ise buz dansında olmak üzere 72 sporcu temsil edecek.