Bokele'nin Sağlık Durumu İyi
11.03.2026 15:35
Göztepe'nin savunma oyuncusu Malcom Bokele'nin sakatlığı ciddi değil, hızla iyileşiyor.

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Göztepe'nin savunma oyuncusu Malcom Bokele'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kamerunlu futbolcunun ciddi bir probleminin bulunmadığı ve kısa sürede toparlandığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'nin deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk eden Malcom Bokele'nin durumu netleşti. Yapılan kontrollerde oyuncunun ciddi bir problemine rastlanmadı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında önemli bir rol üstlenen Bokele, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanlarda yer alan Kamerunlu futbolcunun durumunu teknik heyet yakından takip ediyor. Şu ana kadar yapılan kontrollerde futbolcunun forma giymesine engel bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Son kararı Stoilov verecek

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, Malcom Bokele'nin son durumuna göre karar vereceği öğrenildi. Bokele'nin hafta sonu oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında sahada olabileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Bokele'nin Sağlık Durumu İyi
