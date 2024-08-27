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Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Bakanlığımızda iki gün içinde ne oldu bilmiyoruz

Ercan ATA - Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, - TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Ankara'da yaptığı basın toplantısında yeniden başkanlığa aday olduğunun sinyalini verdi. Türkiye'de Avrupa Kıta Elemeleri'nin yapılacağını fakat daha sonra nedense vazgeçildiğini belirterek Sayın bakanımızın onayladığı bir konuda "İki gün içinde ne oldu, kim kime ne dedi, ne yaptı bilmiyoruz" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan ve madalya alan sporcular Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gerçekleştirilen basın toplantısında son yıllarda alınan başarıları anlatarak "Boks Milli Takımımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 erkek, 5 kadın olmak üzere 7 boksörle ülkemizi temsil etti. Aslında biz 8 kişilik bir kota aldık, 71 kiloda boksörümüz kullandığı bir ağrı kesiciden dolayı maçların başlamasına iki gün kala tedbir amacıyla oynayamadı. Ama 7 sporcumuz mücadele etti. Tüm Türkiye izledi, olağanüstü maçlar yaptık ama çok şanssız kuralar çektik. Avrupa Kıta Elemeleri'ni Türkiye'de yapmak için bize verdiler. Sayın Bakanımıza İstanbul'daki toplantıda anlattım dedim ki 'Bunun 1.5 milyon dolar bir masrafı var. Biz bunun 700-800 bin Dolar'ını gelen sporculardan ve konaklamadan toplayacağız. 200-300 bin Dolar'ını da biz yönetimden sponsor adam buluruz. Size 400-500 bin Dolar civarı bir yükü olur. Biz bunu evimizde yaparsak biz daha fazla kota almış oluruz' dedik. Bakan Bey de 'Çok iyi olur ben destek veriyorum, Türkiye'de yapalım' dedi. Daha sonra Salı günü genel müdür yardımcısı beni aradı, dedi ki 'Bu işi yapmayacağız, bundan vazgeçelim' dedi. İki gün içinde ne oldu, kim kime ne dedi, ne yaptı bilmiyoruz. Bu konudan Spor Bakanımızın haberi olduğunu düşünmüyorum. Organizasyonlarda ev sahibi olmanın avantajlarını Fransa'da gördük. Saha ve seyirci avantajını kullanamamış olduk" diye konuştu.

'BEN TEK BAŞIMA ADAYIM DEMEK OLMAZ'

Basın açıklamasının ardından Başkan Gözgeç, sonraki dönem için aday olup olmadığı sorulması üzerine, "Ben kürsüde bir şey söyledim: '2028'de şunları yapacağız' dedim. Demek ki artık yolumuz uzun. Biz yönetim kurulumuzla geldikten sonra ilk toplantımızı yapıyoruz. Ben tek başıma adayım demek olmaz. Biz birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza soracağız. Onları da yarı yolda bırakmamak üzere bir karar alacağız" dedi.

BUSENAZ ÇAKIROĞLU: 'TÜRK BOKSUNU EN İYİ NOKTALARA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Milli boksör Busenaz Çakıroğlu ise, "Bizler her zaman elimizden geleni yapıp Türk boksunu en iyi noktalara getirmeye çalışıyoruz. Bizler kendi içimizde her zaman altın madalya olarak oynuyoruz, altın madalya olmadığında da hepimiz üzülüyoruz. O yüzden ben burada olan olmayan bütün takım arkadaşlarıma gümüş madalyaya üzülen bir takım oldukları için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ALLAH'IN HAKKI ÜÇTÜR, ÜÇÜNCÜ DE OLACAK İNŞALLAH'

Busenaz Çakıroğlu boksa devam edip etmeyeceği sorulması üzerine, "Orda da aslında söylemek istediğim şey; biraz dinleneceğiz daha sonra karar vereceğiz, biliyorsunuz bir süreç var. İki olimpiyatta da final oynamış bir sporcunun tek bir hayali vardır, yine tekrar olimpiyata gitmek. Nazmi hocayla konuşacağız, biraz dinleneceğiz, sadece olimpiyata hazırlanacağız. Avrupa ve dünya olabilir ama bizim hayalimiz tekrar olimpiyata gitmek. Şöyle söylemek istiyorum Allah'tan ne gelir ne gider bilmiyoruz. Kendi inançlarıma göre zamanla her şey değişebilir ama Allah'ın hakkı üçtür, üçüncü de olacak inşallah" diye konuştu.

Takım olarak çok büyük bir başarıya imza attıklarını belirten milli boksör Hatice Akbaş da "Kadın takım olarak da takım olarak da güzel bir katılım ile Türk boksunun gücünü orada gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.