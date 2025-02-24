Boluspor'un Hedefi Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor'un Hedefi Süper Lig

Boluspor\'un Hedefi Süper Lig

Fethi Özer, Boluspor'un Süper Lig hedefini vurgulayarak zorlu maçlara odaklandıklarını belirtti.

24.02.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un tecrübeli savunmacısı Fethi Özer, hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, Manisa FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek, play-off potası için takibini sürdürdü. Bu galibiyetle puanını 37'ye yükselten Bolu ekibi, Çorum FK ve Keçiörengücü'nün puan kaybettiği haftada play-off hattına bir adım daha yaklaştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı Fethi Özer, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eyüpspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Özer, "Yalçın hocamızla birlikte ilk galibiyetimizi aldık. Rakiplerimizin de puan kaybıyla play-off hattına bir adım daha yaklaşmış olduk. 1. Lig gerçekten zor ve her takım, her takımı yenebiliyor. Önümüzde doğrudan rakibimiz olan takımlarla zorlu maçlarımız var. O maçları kazanarak hedefimiz olan Süper Lig yolunda hata yapmak istemiyoruz. Sezon sonunda play-off'tan da olsa adımızı Süper Lig'e yazdırmak istiyoruz" dedi.

Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığını tamamen atlattığını ve performansını yukarı çekmek için çalıştığını dile getirdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trendyol, Boluspor, Manisa, Futbol, Yaşam, bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'un Hedefi Süper Lig - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor'un Hedefi Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.