Bordo Bandırma, Türk Telekom'u 79-66 yenip ligde ilk kez kazandı - Son Dakika
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Bordo Bandırma, Türk Telekom'u 79-66 yenip ligde ilk kez kazandı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, sahasında Türk Telekom'u 79-66 mağlup etti. Balıkesir ekibi, rakibini 13 sayı farkla geçerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Pizzabulls Bordo Bandırma: Peterson 26, Okben Ulubay 5, Gordon 2, Toure 6, Aldridge 7, Maxhuni 16, Kadir Bayram, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Özgür Şahin, Akın Kandemir, Jefferson 5, Hankins 10

Türk Telekom: Doğuş Özdemir 4, Bankston 6, Harding 22, Taylor 10, Lamb 6, Ata Kahraman, Schneider 3, Trifunovic 7, İsmael Bako 6, Göktuğ Baş 2, Anıl Alyanak

1. Periyot: 22-12

Devre: 38-28

3. Periyot: 63-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, sahasında Türk Telekom'u 79-66 yendi.

Rakibini 13 sayı farkla mağlup eden Balıkesir ekibi, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Türk TelekomBalıkesirSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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