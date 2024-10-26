Bornova 1877, Ergene'yi 2-0 geçti

Spor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Bornova 1877, iç sahada Ergene Velimeşespor'u 2-0 yendi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemini bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar 22'nci dakikada Yasin Uzunoğlu ve 78'de Fikret Selçuk'un golleriyle 3 puana uzandı. İzmir temsilcisinde hafta içinde Sercan Yıldırım'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ercan Kılıç ilk maçına çıktı.