Bornova 1877'nin Deplasman İmtihanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bornova 1877'nin Deplasman İmtihanı

TFF 3. Lig'de Bornova 1877, yarın Elazığ FK ile karşılaşacak. Maç saat 15.30'da başlayacak.

14.09.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona evinde Bulvarspor'u 4-0 yenerek başlayan ve ilk haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan Bornova 1877, yarın deplasmanda 23 Elazığ FK ile karşılaşacak. Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

2'nci Grup'ta 3'er puanlı iki Ege temsilcisinden Uşakspor, Uşak 1 Eylül Stadı'nda 16.30'da Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak.

Yine sezona 3 puanla başlayan takımlardan Muğlaspor ise aynı saatte seyircisi önündeki ilk sınavda Çayelispor ile rakip olacak.

3'üncü Grup'taki ilk maçında evinde Viranşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Efeler 09 SFK, 15.30'da deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek.

İlk hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 dize getirerek sezona 3 puanla başlayan Aliağa FK, 16.30'da kendi sahasındaki ilk müsabakada Küçükçekmece Sinopspor engelini aşmaya çalışacak.

4'üncü Grup'ta ilk hafta mücadelesinde seyircisi önünde Bursa Nilüfer FSK'ya 2-1 yenilen Turgutluspor ise 16.00'da Polatlı 1926 deplasmanında galibiyet arayacak.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Uşakspor, Elazığ, Futbol, Yaşam, Uşak, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Bornova 1877'nin Deplasman İmtihanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:29:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova 1877'nin Deplasman İmtihanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement