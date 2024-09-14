Bornova 1877'nin Deplasman İmtihanı

Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona evinde Bulvarspor'u 4-0 yenerek başlayan ve ilk haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan Bornova 1877, yarın deplasmanda 23 Elazığ FK ile karşılaşacak. Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

2'nci Grup'ta 3'er puanlı iki Ege temsilcisinden Uşakspor, Uşak 1 Eylül Stadı'nda 16.30'da Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak.

Yine sezona 3 puanla başlayan takımlardan Muğlaspor ise aynı saatte seyircisi önündeki ilk sınavda Çayelispor ile rakip olacak.

3'üncü Grup'taki ilk maçında evinde Viranşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Efeler 09 SFK, 15.30'da deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek.

İlk hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 dize getirerek sezona 3 puanla başlayan Aliağa FK, 16.30'da kendi sahasındaki ilk müsabakada Küçükçekmece Sinopspor engelini aşmaya çalışacak.

4'üncü Grup'ta ilk hafta mücadelesinde seyircisi önünde Bursa Nilüfer FSK'ya 2-1 yenilen Turgutluspor ise 16.00'da Polatlı 1926 deplasmanında galibiyet arayacak.