Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır

16.05.2022 17:44
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır

Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında yer alarak 18-25 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında yer alarak 18-25 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, 15-17 Nisan tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Grup Şampiyonası müsabakalarında Düzce 1907 Spor Kulübü'nü 3-0, Sakarya Gelişimspor'u 3-0, Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek finallere katılmaya hak kazanmıştı. Mersin'de 18-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Türkiye Şampiyonası Finallerine katılacak Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı antrenörü Mustafa Türkmen; "Sporcularımızla uzun zamandır yoğun tempoda çalışıyoruz. Turnuva sporcularımız için çok büyük bir tecrübe olacak. Takımıma güveniyorum. Turnuvayı en iyi derece ile tamamlamak için mücadele edeceğiz." dedi.

Çalışmalarını tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı bu gece Mersin'e hareket edecek. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır

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Bozüyük Belediyesi, voleybol, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Finalleri için hazır - Son Dakika


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