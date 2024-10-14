Bozüyük'ün Voleybol Takımı 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Bozüyük'ün Voleybol Takımı 3-0 Mağlup Oldu

Bozüyük\'ün Voleybol Takımı 3-0 Mağlup Oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü KFC 1.Lig Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nde İnfo Yatırım Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı ile yaptığı maçta 3-0 mağlup oldu. Maçta yoğun taraftar desteği ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

14.10.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü KFC 1.Lig Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 2. haftasında İnfo Yatırım Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Yoğun taraftar desteği ile oynanan maçta "Bizim Kızlar" 3-0 mağlup oldu.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, CHP İl Genel Meclis Üyeleri, ES ES Bando Takımı, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolsever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Takımlar sahaya Ulu Önder Atatürk'ün kadınlar için söylediği "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." sözü yazılı olan pankartla çıkarak izleyiciyi selamladılar. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da maç öncesinde "Bizim Kızlar"a başarılar diledi. Maça saatler kala Bozüyük Çarşı Meydanı'na gelen ES ES Bando Takımı burada Bozüyüklülere mini bir konser verdi. Ardından Tramvay ile spor salonuna gelerek tribünlerdeki yerini alan ES ES Bando Takımı maça birbirinden güzel marşlarıyla eşlik ederek "Bizim Kızlar"a destek oldular. Taraftarlar da maç boyunca tezahüratlarıyla takıma yoğun bir destek verdi.

İlk seti (15-25) kaybeden "Bizim Kızlar" 2. seti (23-25) ve 3. seti (26-28) gibi az farklarla kaybederek maçta3-0 mağlup oldu. Maçın sonunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü KFC 1.lig Kadın Voleybol Takımını ve teknik ekibi verdikleri mücadele için tebrik etti.

"Bizim Kızlar" sezonun 3. maçında 20 Ekim 2024 Pazar günü İzmir Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük'ün Voleybol Takımı 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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