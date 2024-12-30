BŞEÜ Spor Takımları Başarılarıyla Gururlandırdı - Son Dakika
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BŞEÜ Spor Takımları Başarılarıyla Gururlandırdı

BŞEÜ Spor Takımları Başarılarıyla Gururlandırdı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü, spor takımlarının ligdeki başarılarını kutladı.

30.12.2024 11:02
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin futbol ve voleybol takımıyla ile bir araya geldi .

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki futbol ve voleybol takımları, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı iş birliğiyle katıldıkları Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında elde ettikleri başarıların ardından, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile bir araya geldi. Rektör Kaplancıklı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024-2025 Faaliyet Programı çerçevesinde gerçekleştirilen Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında, futbol ve kadınlar ile erkekler kategorisindeki voleybol takımlarının sergiledikleri performansla üniversitenin gurur kaynağı oldukları belirti. Rektör Kaplancıklı, "Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Futbol Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında, BŞEÜ, futbol takımı Afyon Kocatepe Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile aynı grupta mücadele etti. Müsabakalar sonucunda BŞEÜ takımı Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni 3-0, Uşak Üniversitesi'ni 2-0 yenerek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile 3-3 berabere kaldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne ise 2-0 mağlup oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında, BŞEÜ, kadın ve erkek voleybol takımları mücadele etti. Kadınlar kategorisinde turnuva 4. sırada tamamlanırken, erkekler kategorisinde ise 3. sırada yer alınarak üniversitemize kupa kazandırdı. Üniversitemiz öğrencilerinin elde ettiği bu başarılar, bizleri hem gururlandırıyor hem de daha büyük hedeflere ulaşma noktasında motive ediyor. Sporun; azim, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri öğrencilerimize kazandırdığına inanıyorum. Tüm sporcularımızı ve bu başarılara katkı sağlayan ekip arkadaşlarını gönülden kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BŞEÜ Spor Takımları Başarılarıyla Gururlandırdı - Son Dakika

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