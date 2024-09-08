Bu adam 40 yaşında! Taraftarlar Vagner Love'ı hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika
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Bu adam 40 yaşında! Taraftarlar Vagner Love'ı hüngür hüngür ağlattı

Bu adam 40 yaşında! Taraftarlar Vagner Love\'ı hüngür hüngür ağlattı

Brezilya Serie B takımlarından Avai'de forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vagner Love, Sport Recife'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından tribündeki taraftlarla tartıştı. Vagner Love tartışma sonrasında ağlayarak soyunma odasına gitti.

08.09.2024 16:53
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Bir zamanlar ülkemizde Beşiktaş ve Alanyaspor forması giyen Vagner Love'in formasını giydiği Avai, Brezilya Serie B'nin 25. haftasında Ressacada Stadı'nda konuk ettiği Sport Recife'ye 2-0 mağlup oldu. Golcü futbolcu, maçın ardından taraftarla tartıştı.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşmanın ardından saha içinde röportaj veren Love, muhabir soru sorarken taraftarlardan gelen tepkiler üzerine cevap vermeden röportaj alanını terk etti ve tribünlere yöneldi. Taraftarlarla tartışan 40 yaşındaki futbolcu, Avai'nin basın sorumlusunun araya girmesiyle tribünlerin önünden uzaklaştı ve kaptanlık pazubandını çıkartarak gözyaşları içinde soyunma odasına yöneldi.

11 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Brezilyalı golcü Vagner Love, geçtiğimiz temmuz ayında transfer olduğu Avai'de şu ana kadar 11 maça çıktı. Love, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli forvetin takımıyla 31 Temmuz 2025'e kadar sözleşmesi var.

Sport Recife, Vágner Love, Brezilya, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu adam 40 yaşında! Taraftarlar Vagner Love'ı hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: 20 kez Brezilya milli takımı forması giymiş kariyerli bir futbolcu. 2007 yılında CSKA moskova'da Jo alves ile birlikte çift forvet oynuyorlardı. Şampiyonlar liginde fenerbahçeye karşı oynamışlardı. Fenerin çeyrek final oynadığı sezondu. 23 5 Yanıtla
    soner: Eeeee sonra Adamın ağlamasıyla ne alaka ? 0 0

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SON DAKİKA: Bu adam 40 yaşında! Taraftarlar Vagner Love'ı hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika
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