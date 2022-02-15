Üye Girişi
Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı - Son Dakika

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı

15.02.2022 20:05
Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı

Galatasaray'ın adı sık sık Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan Burak Yılmaz'ı kadrosuna dahil ettiği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Tecrübeli golcünün yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray, Lille'de forma giyen milli golcü Burak Yılmaz için harekete geçti.

GALATASARAY FORMASI GİYMEYE HAZIRLANIYOR

Sezon sonunda Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın bir sonraki durağının Türkiye olması bekleniyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre, adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan deneyimli golcünün yeni adresi Galatasaray olacak.

Ne Beşiktaş ne Adana Demirspor! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı

İTALYA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A'dan teklif aldığı ancak 2012/13-2014/15'te iki lig şampiyonluğu ve 2012/13'te gol krallığı yaşadığı Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Burak Yılmaz, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
20:02 Cemevlerine gelen yüksek faturalar hakkında açıklama yapan Ercan Geçmez: Bu yeni bir konu değil
20:01 Başsavcılık'tan açıklama geldi! Belçika'daki hükümlü Türk vatandaşının tahliye haberi yalanlandı
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
19:28 Bursa'da feci ölüm! Çalışırken 6. kattan düşen işçi, inşaat demirlerine saplandı
19:19 Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Ali Koç sezon sonunda acı bir ilki daha yaşayabilir
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 20:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement