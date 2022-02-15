Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray, Lille'de forma giyen milli golcü Burak Yılmaz için harekete geçti.

GALATASARAY FORMASI GİYMEYE HAZIRLANIYOR

Sezon sonunda Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın bir sonraki durağının Türkiye olması bekleniyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre, adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan deneyimli golcünün yeni adresi Galatasaray olacak.

İTALYA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A'dan teklif aldığı ancak 2012/13-2014/15'te iki lig şampiyonluğu ve 2012/13'te gol krallığı yaşadığı Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.