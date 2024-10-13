Bucaspor, Karacabey'i 3-2 Yenerek Zirveye Yaklaştı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Karacabey Belediyespor'u 3-2 yendi. Konuk takım 11'inci dakikada Ali'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bucaspor 1928, 28'inci dakikada Zeki ile beraberliği yakaladı. Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Bucaspor 1928'in tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin sahne aldı, skor İzmir ekibi lehine 2-1 oldu. Yasin Öztekin bu kez 50'de sahne aldı, sarı-lacivertliler 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 3-1. Müsabakada son sözü 56'da Karacabey Belediyespor adına Serhat söyledi: 3-2. Bu sonucun ardından Bucaspor 1928 puanını 16'ya çıkardı, Karacabey 10 puanda kaldı.