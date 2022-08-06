Kayserispor'da 5 eksik var - Son Dakika
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Kayserispor'da 5 eksik var

06.08.2022 17:58
Kayserispor'da 5 eksik var

Bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor'da Olivier Kemen ile Joseph Attamah forma giyemeyecek.

Bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor'da Olivier Kemen ile Joseph Attamah forma giyemeyecek.

Lige Beşiktaş deplasmanında start verecek Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul'da gitti. Sarı kırmızılı kafilede 22 futbolcu yer alırken sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ile Joseph Attamah yer almadı. Ayrıca Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip ve Arif Kocaman da maç kafilesine dahil edilmedi.

Sakatlığı geçen Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Lionel Carole ise 22 kişilik kadroya dahil edildi. - KAYSERİ

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Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda Beşiktaş Kayserispor maçının VAR'ı Alper Ulusoy Beşiktaş Kayserispor maçının VAR'ı Alper Ulusoy
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da 5 eksik var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da 5 eksik var - Son Dakika
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