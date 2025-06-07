Türkiye
18 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIM
16.30 Türkiye U18 - İrlanda U17
FUTBOL
- Dünya Kupası eleme maçları oynanacak.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi Yarı Final
20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
VOLEYBOL
- Kadınlar Milletler Ligi
10.00 Türkiye - Polonya
TENİS
- Roland Garros Tek Kadınlar Final
16.00 Arina Sabalenka - Coco Gauff
Son Dakika › Spor › Bugün Spor Dolu - Son Dakika
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