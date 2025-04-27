SÜPER LİG
16.00 Trabzonspor-Alanyaspor
16.00 Konyaspor- Adana Demirspor
19.00 Kayserispor-Çaykur Rizespor
19.00 Eyüpspor-Galatasaray
1. LİG
16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor- Gençlerbirliği (Yeni Adana)
16.00 Teksüt Bandırmaspor- Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Manisa FK (Şanlıurfa 11 Nisan)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
14.00 Beşiktaş Moka United-Fatih Vatanspor (İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Galatasaray-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Bornova Hitabspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Bornova İlçe)
14.00 Trabzonspor- Çekmeköy Bilgidoğa (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU
Toplam 1.153 km'lik 60. Yıl Parkuru; 132 km'lik Antalya - Antalya etabı ile başlayacak
Son Dakika › Spor › Bugünün Maç Programı - Son Dakika
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