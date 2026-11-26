Bükreş'te milli tekvandocular Yıldızlar Şampiyonası'nın ilk gününde 3 bronz kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tekvandocular, Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 3 bronz madalya kazandı. Erkeklerde 33, 41 ve 45 kiloda bronz alan sporcuların ardından ikinci gün kızlarda 7 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.
Milli tekvandocular, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 3 bronz madalya kazandı.
Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 6 sıklette müsabakalar yapılırken Türkiye adına 12 sporcu mücadele etti.
Karşılaşmaların ardından 33 kiloda Yusuf Eren Gültekin, 41 kiloda Ömer Çiltaş ve 45 kiloda Ege Kovanlık, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde ise kızlarda 7 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.
Kaynak: AA
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