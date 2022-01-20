Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray'da taraftar sinirden küplere bindi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Portekizli futbol adamı Luis Campos ile maçı izleyen Burak Elmas'ın olduğu bölüme hareket etmek istedi.

ORTALIK KARIŞTI

Bazı taraftarlar Başkan Burak Elmas'ın locasına su şişesi fırlattı. Locaya hareket etmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.

PROTESTO BİTMEDİ

Karşılaşmanın ilk düdüğünde başlayan protestolar, Galatasaray'ın öne geçtiği golle biraz olsun durakladı. Ancak Kasımpaşa'nın gollerinden sonra işler çığrından çıktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç bittikten sonra da stattan ayrılmadı.