Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti

Burak Yılmaz, Inter\'i ziyaret etti

Eski futbolcu Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'i ziyaret etti. Yılmaz, Serie A'nın son şampiyonu Inter'deki teknik direktör Simone Inzaghi ve milli futbolcu Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Yılmaz, bu deneyimin kendisi için çok öğretici olduğunu ifade etti ve Inter kulübüne, Inzaghi'ye ve Çalhanoğlu'na teşekkür etti.

23.11.2024 12:13
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En son Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, İtalya'ya seyahat etti. Yılmaz İtalya gezisinde Serie A'nın son şampiyonu Inter'e de ziyaret etti.

"ÖĞRETİCİ BİR DENEYİM OLDU"

Yılmaz, burada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Simone Inzaghi ile bir araya geldi. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A'nın çok önemli bir yeri vardır. Inter'de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim Inzaghi'nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu. Bu güzel ağırlama için Inter kulübüne, sevgili Inzaghi'ye ve kardeşim Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti
Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti
Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti
Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti

Hakan Çalhanoğlu, Simone Inzaghi, Burak Yılmaz, Sosyal Medya, Inter Milan, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ertan Encü:
    Burakcığım keşke üstüne düzgün bir şeyler giyseydin ya İtalya orası 4 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Çok önemli bir ziyaret. Vay canına!!! 1 1 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Ben dogustan interliydim. Kanimi kesseler Mavi siyah akar :)) 0 0 Yanıtla
  • Necat Ulucan:
    O süweter ne öyle burak İtalya giyimde sanat üretiyor 0 0 Yanıtla
  • Murat:
    Bu kiyafet ne la erken yaslanma modu yine biseyler pesinde 0 0 Yanıtla
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